Представитель российского Министерства иностранных дел Константин Воронцов утверждает, что украинские военные сознательно минируют пути, по которым ходят дети и мирные жители.

20 октября официальный представитель МИД России при ООН Константин Воронцов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины по приказу Киева производят минирование автомобильных дорог и участков, по которым ходят мирные граждане, в том числе малолетние дети.

Также Воронцов напомнил, что ещё в июле ВСУ начали использовать мины "Лепесток" для дистанционного минирования центра Донецка, хотя данный вид вооружений является запрещённым.

Константин Воронцов отмечает, что подобные действия украинских военных прямо нарушает устав международного права, поскольку использование негуманного оружия незаконно.