Байден допустил прекращение поддержки Киев после победы республиканцев в США
2022-10-20
22:41
Джо Байден не уверен, что США продолжат поддерживать Украину, если республиканская партия победит в американских выборах.
Президент США Джо Байден публично заявил о том, что в случае, если представители республиканской партии победят на выборах в ноябре, то Вашингтон может существенно уменьшить или полностью прекратить материальную и военную поддержку Украины.
Вместе с тем телеканал NBC уведомляет, что конгрессмены Соединённых Штатов пытаются лоббировать законопроект о выделении пятидесяти миллиардов долларов на нужды Киева.
По данным NBC, в Конгрессе хотят принят этот закон до января, что поможет США спонсировать Киевский режим как минимум до конца следующего года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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