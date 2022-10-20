Байден допустил прекращение поддержки Киев после победы республиканцев в США

Джо Байден не уверен, что США продолжат поддерживать Украину, если республиканская партия победит в американских выборах.

Президент США Джо Байден публично заявил о том, что в случае, если представители республиканской партии победят на выборах в ноябре, то Вашингтон может существенно уменьшить или полностью прекратить материальную и военную поддержку Украины.

Вместе с тем телеканал NBC уведомляет, что конгрессмены Соединённых Штатов пытаются лоббировать законопроект о выделении пятидесяти миллиардов долларов на нужды Киева.

По данным NBC, в Конгрессе хотят принят этот закон до января, что поможет США спонсировать Киевский режим как минимум до конца следующего года.