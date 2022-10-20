Байден вновь потерялся и не смог самостоятельно уйти со сцены в Питтсбурге
2022-10-20
22:44
Самый пожилой президент в истории США Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве и не смог самостоятельно покинуть сцену в Питтсбурге.
20 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден после окончания своего выступления в Питтсбурге в очередной раз дезориентировался и не смог самостоятельно найти выход со сцены, на которой выступал менее года назад, о чём свидетельствует опубликованная американским ТВ-каналом Fox News запись.
На видеоролике запечатлён момент того, как американский лидер уже не в первый растерянно оглядывался по сторонам и разговаривал с кем-то вслух, надеясь услышать подсказку, после чего неожиданно для всех присутствующих развернулся в нужном направлении и с улыбкой направился к выходу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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