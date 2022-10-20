Испания, Франция и Португалия создадут «зеленый энергетический коридор»

Глава испанского правительства Педро Санчес во время саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что Испания, Франция и Португалия проведут «зеленый энергетический коридор» через Пиренеи.

По его словам, коридор предназначен для поставок газа из Барселоны в Марсель, а значит, на европейский рынок.

Педро Санчес рассказал, что на 8-9 декабря запланирована его встреча с Эммануэлем Макроном и Антониу Коштой для обсуждения деталей.

В настоящее время в Евросоюзе обсуждают варианты ограничения цен на газ, поступающий в Европу.