Илон Маск вновь предложил Киеву отказаться от претензий на Крым, который стал частью России по итогам референдума 2014 года.

Глава американских корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что компромисс Украины с Россией по Крыму является единственным надёжным путём остановить российскую спецоперацию и принести мир в регион.

Вместе с тем Маск задаётся вопросом о том, сколько новых жертв и разрушений будут ждать Украину до того, как она примет решение отказаться от Крыма навсегда.

Примечательно, что недавно Илон Маск уже предлагал украинскому правительству пойти на уступки Москве, отказавшись от претензий на крымский полуостров, однако тогда бизнесмен столкнулся с массовой критикой.