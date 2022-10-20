Associated Press: иранские операторы дронов прибыли в Крым для ударов по Украине

Издание Associated Press утверждает, что из Ирана в Крым прибыли наводчики дронов, которые атакуют инфраструктуру, расположенную на украинских территориях.

Американская газета Associated Press со ссылкой на сотрудника Белого дома Джона Кирби утверждает, что из Ирана в Крым якобы прилетели операторы дронов Shahed-136, которые наводят атаки дронов-камикадзе по территории Украины.

По мнению Кирби, из-за наличия в Крыму иранских военных Генассамблея ООН может признать Иран участником украинского конфликта в соответствии с резолюцией 1974 года.

Примечательно, что Министерство обороны России и администрация Тегерана отрицает участие иранских военных в спецоперации и передачу беспилотников Shahed-136 Москве.