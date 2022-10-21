Дуэйн «Скала» Джонсон назвал самого могущественного супергероя в кино

Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что только Черный Адам может претендовать на звание самого могущественного супергероя в любой вселенной, DC, Marvel или какой-либо другой.

Актер поясняет, что у Черного Адама есть способности, которые соперничают с Суперменом, но у него есть еще и отношение.

Джонсон сказал, что новый фильм о Черном Адаме расширяет вселенную DC и открывает ее новую эру.

Говоря о фильме, Скала уточнил, что это самая яростная и жестокая роль в его актерской карьере.