Дуэйн «Скала» Джонсон назвал самого могущественного супергероя в кино

2022-10-21

00:07

Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что только Черный Адам может претендовать на звание самого могущественного супергероя в любой вселенной, DC, Marvel или какой-либо другой.

Актер поясняет, что у Черного Адама есть способности, которые соперничают с Суперменом, но у него есть еще и отношение.

Джонсон сказал, что новый фильм о Черном Адаме расширяет вселенную DC и открывает ее новую эру.

Говоря о фильме, Скала уточнил, что это самая яростная и жестокая роль в его актерской карьере.

Опубликовано: Светлана Репина








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