Дуэйн «Скала» Джонсон назвал самого могущественного супергероя в кино
2022-10-21
00:07
Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что только Черный Адам может претендовать на звание самого могущественного супергероя в любой вселенной, DC, Marvel или какой-либо другой.
Актер поясняет, что у Черного Адама есть способности, которые соперничают с Суперменом, но у него есть еще и отношение.
Джонсон сказал, что новый фильм о Черном Адаме расширяет вселенную DC и открывает ее новую эру.
Говоря о фильме, Скала уточнил, что это самая яростная и жестокая роль в его актерской карьере.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Украинская армия выпустила 12 ракет из РСЗО HIMARS по мирной переправе в Херсоне
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства