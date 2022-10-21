Пушилин избран секретарём донецкого отделения партии «Единая Россия»

Врио главы ДНР Денис Пушил в результате тайного голосования избран секретарём донецкого отделения партии «Единая Россия».

21 октября новостное агентство ДАН сообщило, что временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на первом общем собрании донецкого отделения партии «Единая Россия» был официально избран на пост секретаря.

Отмечается, что оппонентом Пушилина был Сергей Прокопенко, который с мая этого года занимает пост заместитель председателя Народного Совета ДНР.