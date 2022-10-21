Кива: патрули на Украине будут выявлять тех, кто не экономит электроэнергию

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале рассказал, что на Украине полицейские патрули будут искать тех, кто не экономит электроэнергию.

По его словам, тех, кто включает свет, будут наказывать штрафами, причем это касается, в первую очередь. предпринимателей.

Кива утверждает, что бизнесменов-нарушителей будут отключать от электросети, но это не отменяет штрафа.

Жителей Украины призвали экономить электроэнергию, поскольку сейчас ведется восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.