Испания и Франция заставили владельцев платить за яхты, попавшие под санкции

Власти Франции и Испании не конфисковали роскошные яхты, которые предположительно принадлежат россиянам, попавшим под санкции.

Суда были заморожены, но при этом их текущие расходы должны оплачивать владельцы. Во Франции находится пять таких яхт, в Испании – шесть.

В случае неуплаты кредиторы могут инициировать арест и продажу яхты для погашения долгов.

Между тем предложения США и Евросоюза продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине застопорились.