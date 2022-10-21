Испания и Франция заставили владельцев платить за яхты, попавшие под санкции
2022-10-21
02:07
Власти Франции и Испании не конфисковали роскошные яхты, которые предположительно принадлежат россиянам, попавшим под санкции.
Суда были заморожены, но при этом их текущие расходы должны оплачивать владельцы. Во Франции находится пять таких яхт, в Испании – шесть.
В случае неуплаты кредиторы могут инициировать арест и продажу яхты для погашения долгов.
Между тем предложения США и Евросоюза продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине застопорились.
Опубликовано: Светлана Репина
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