Верховный лидер Ирана похвастался качественными беспилотниками
2022-10-21
02:12
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о высоком качестве беспилотников, произведенных в стране.
Он напомнил, что несколько лет назад первые опубликованные фото иранских БПЛА назвали фотошопом, а теперь считают их опасными и возмущаются, что Иран кому-то их продает.
Иран столкнулся с международной критикой как за предполагаемую продажу беспилотников России, так и дома за жестокое подавление протестов против режима, охвативших страну в течение последнего месяца.
Евросоюз предложил ввести санкции против трех иранских генералов и одной организации за предоставление беспилотников и другой военной поддержки России.
Опубликовано: Светлана Репина
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