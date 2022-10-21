Верховный лидер Ирана похвастался качественными беспилотниками

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о высоком качестве беспилотников, произведенных в стране.

Он напомнил, что несколько лет назад первые опубликованные фото иранских БПЛА назвали фотошопом, а теперь считают их опасными и возмущаются, что Иран кому-то их продает.

Иран столкнулся с международной критикой как за предполагаемую продажу беспилотников России, так и дома за жестокое подавление протестов против режима, охвативших страну в течение последнего месяца.

Евросоюз предложил ввести санкции против трех иранских генералов и одной организации за предоставление беспилотников и другой военной поддержки России.