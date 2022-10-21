В Индии задумались о введении потолка цен российской нефти

Индия пообещала рассмотреть предложение Запада о введении ценового предела на закупки российской нефти.

Индия стала вторым по величине покупателем нефти у России после Китая, поскольку некоторые западные компании избегали закупок у Москвы.

За позицией Нью-Дели в отношении предельной цены пристально следят во всем мире, поскольку она является проверкой того, насколько эффективным будет этот план в сдерживании доходов России от продажи нефти.

Ранее Россия заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цен.