В Индии задумались о введении потолка цен российской нефти
2022-10-21
02:16
Индия пообещала рассмотреть предложение Запада о введении ценового предела на закупки российской нефти.
Индия стала вторым по величине покупателем нефти у России после Китая, поскольку некоторые западные компании избегали закупок у Москвы.
За позицией Нью-Дели в отношении предельной цены пристально следят во всем мире, поскольку она является проверкой того, насколько эффективным будет этот план в сдерживании доходов России от продажи нефти.
Ранее Россия заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цен.
Опубликовано: Светлана Репина
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