Россия нашла новый путь поставок газа в Европу – через Турцию

2022-10-21

02:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет работать с Россией над созданием хаба для природного газа на своей территории.

Неделю назад Владимир Путин предложил перенаправить поставки природного газа в Европу через Турцию. 

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил Reuters, что впервые слышит о таких планах и не готов давать оценку.

Эрдоган на днях заявил, что Путин предложил Европе получать природный газ из Турции, поэтому в стране необходимо создать газовый хаб.

Опубликовано: Светлана Репина








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