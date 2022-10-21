Россия нашла новый путь поставок газа в Европу – через Турцию
2022-10-21
02:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет работать с Россией над созданием хаба для природного газа на своей территории.
Неделю назад Владимир Путин предложил перенаправить поставки природного газа в Европу через Турцию.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил Reuters, что впервые слышит о таких планах и не готов давать оценку.
Эрдоган на днях заявил, что Путин предложил Европе получать природный газ из Турции, поэтому в стране необходимо создать газовый хаб.
Опубликовано: Светлана Репина
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