Россия нашла новый путь поставок газа в Европу – через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет работать с Россией над созданием хаба для природного газа на своей территории.

Неделю назад Владимир Путин предложил перенаправить поставки природного газа в Европу через Турцию.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил Reuters, что впервые слышит о таких планах и не готов давать оценку.

Эрдоган на днях заявил, что Путин предложил Европе получать природный газ из Турции, поэтому в стране необходимо создать газовый хаб.