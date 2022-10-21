Соцсеть Parler радовалась, что ее купил Канье Уэст, но потом начались проблемы
2022-10-21
02:44
Платформа Parler, которую на днях купил Канье Уэст, решила сообщить от этом VIP-пользователям. Однако в рассылке не были скрыты адреса в поле копий.
Таким образом, была раскрыта информация некоторых законодателей. К тому же многие из них не имели никакого отношения к Parler, а адреса ряда СМИ оказались устаревшими.
С момента своего основания в 2018 году сайта позиционировал себя как конкурента Facebook и Twitter. Представитель Parler говорит, что на сайте 16 млн зарегистрированных пользователей.
Но, по данным аналитической компании Apptopia, у него всего 40 000 активных пользователей в день, что несравнимо с 237 млн активных пользователей Twitter в день.
Опубликовано: Светлана Репина
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