Соцсеть Parler радовалась, что ее купил Канье Уэст, но потом начались проблемы

2022-10-21

02:44

Платформа Parler, которую на днях купил Канье Уэст, решила сообщить от этом VIP-пользователям. Однако в рассылке не были скрыты адреса в поле копий.

Таким образом, была раскрыта информация некоторых законодателей. К тому же многие из них не имели никакого отношения к Parler, а адреса ряда СМИ оказались устаревшими.

С момента своего основания в 2018 году сайта позиционировал себя как конкурента Facebook и Twitter. Представитель Parler говорит, что на сайте 16 млн зарегистрированных пользователей. 

Но, по данным аналитической компании Apptopia, у него всего 40 000 активных пользователей в день, что несравнимо с 237 млн активных пользователей Twitter в день.

Опубликовано: Светлана Репина








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