Филиппины отказались от российских вертолетов и купят вместо них американские
2022-10-21
03:04
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поддержал решение своего предшественника отменить сделку по покупке 16 российских военных тяжелых вертолетов.
Его предшественник Родриго Дутерте подписал сделку о покупке вертолетов Ми-17, но до истечения срока своих полномочий решил расторгнуть контракт из-за опасений возможных западных санкций.
Маркос-младший заявил, что взамен будут обеспечены альтернативные поставки из СШа, но не назвал конкретные модели.
Посол Москвы в Маниле Марат Павлов заявил журналистам, что филиппинское правительство официально не уведомляло Россию о своем решении отменить сделку, а российская компания приступила к производству вертолетов Ми-17 после того, как Филиппины внесли первоначальный платеж.
Опубликовано: Светлана Репина
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