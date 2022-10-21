Филиппины отказались от российских вертолетов и купят вместо них американские

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поддержал решение своего предшественника отменить сделку по покупке 16 российских военных тяжелых вертолетов.

Его предшественник Родриго Дутерте подписал сделку о покупке вертолетов Ми-17, но до истечения срока своих полномочий решил расторгнуть контракт из-за опасений возможных западных санкций.

Маркос-младший заявил, что взамен будут обеспечены альтернативные поставки из СШа, но не назвал конкретные модели.

Посол Москвы в Маниле Марат Павлов заявил журналистам, что филиппинское правительство официально не уведомляло Россию о своем решении отменить сделку, а российская компания приступила к производству вертолетов Ми-17 после того, как Филиппины внесли первоначальный платеж.