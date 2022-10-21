Маск считает, что переплачивает за Twitter и собирается сократить 75% сотрудников

Илон Маск заявил, что явно переплачивает за Twitter, но долгосрочный потенциал соцсети значительно выше ее текущей стоимости.

По мнению миллиардера, в последние годы Twitter увядал, поэтому цена не соответствует реальной ценности.

Сделка обойдется Маску в 44 млрд долларов, она должна быть завершена до 28 октября.

Маск сказал, что намерен сократить почти 75% сотрудников Twitter. Но социальная сеть и так планировала сокращение фонда заработной платы на 800 млн долларов.