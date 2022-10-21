Метеорный дождь достигнет пика в ночь с пятницы на субботу

2022-10-21

07:41

В эту пятницу с 8 вечера до 6 утра субботы в случае ясной погоды можно наблюдать уникальную картину на небе, мощный ливень из падающих метеоров.

Дождь из падающих звезд, названный Орионидами, происходит из-за облака метеороидов (небесных объектов, диаметр которых меньше одного метра), которые оставила за собой комета Галлея. 

Космический мусор затем проникнет в атмосферу, распадется и оставит за собой светящийся след.

В случае ясной погоды, нужно сориентироваться на созвездие Ориона на юго-востоке, где и можно будет увидеть звездный дождь. 

Опубликовано: Тарас Медведев








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