Служба безопасности Украины объявила в розыск Лукашенко

21 октября СБУ инициировала розыск президента Беларуси Александра Лукашенко.

Утром пятницы украинская Служба безопасности внесла в розыскные списки президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, инициировав мероприятия по его задержанию.

На сайте СБУ опубликована фотография Лукашенко с его персональными данными, однако ведомство не указало, по какой причине разыскивается белорусский президент.

Днём ранее Владимир Зеленский по указу Службы национальной безопасности и обороны Украины ввёл персональные санкции против жены Александра Лукашенко Галины.