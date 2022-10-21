Служба безопасности Украины объявила в розыск Лукашенко
2022-10-21
07:49
21 октября СБУ инициировала розыск президента Беларуси Александра Лукашенко.
Утром пятницы украинская Служба безопасности внесла в розыскные списки президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, инициировав мероприятия по его задержанию.
На сайте СБУ опубликована фотография Лукашенко с его персональными данными, однако ведомство не указало, по какой причине разыскивается белорусский президент.
Днём ранее Владимир Зеленский по указу Службы национальной безопасности и обороны Украины ввёл персональные санкции против жены Александра Лукашенко Галины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Зеленский готовит западную общественность к взрыву плотины на Каховской ГЭС под Херсоном, заочно обвиняя Россию
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
Служба безопасности Украины объявила в розыск Лукашенко
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года