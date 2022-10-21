Зеленский готовит западную общественность к взрыву плотины на Каховской ГЭС под Херсоном, заочно обвиняя Россию
2022-10-21
07:54
Украина обвинила Россию в том, что «она заминировала плотину ГЭС под Херсоном» на фоне наступления ВСУ на южном фронте.
«Россия сознательно готовит почву для масштабной катастрофы на юге Украины», — заявил президент Зеленский, выступая перед Советом Европейского Союза в четверг.
По его словам, российские силы «заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС», одной из крупнейших инфраструктур такого типа. В случае взрыва плотины «более 80 населенных пунктов, в том числе и Херсон, окажутся в зоне затопления».
Остается надеется, что, как и в случае с обстрелами Запорожской АЭС, западная общественность выразит недоверие киевскому режиму, отметив, что Россия не может наносить вред своей территории.
Опубликовано: Тарас Медведев
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