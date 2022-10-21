Джо Байден обвинил республиканцев в желании урезать финансовую помощь Украине
2022-10-21
07:59
Джо Байден раскритиковал Республиканскую партию в четверг вечером, обвинив ее в желании в случае победы на ноябрьских выборах сократить финансовую поддержку Украины.
«Они говорят, что если они выиграют, то, вероятно, не будут продолжать финансировать Украину», — сказал американский президент во время поездки в Пенсильванию, ключевой штат для промежуточных выборов.
«Эти люди не понимают, что конфликт выходит за пределы Украины. Это Восточная Европа. Это НАТО», — продолжил лидер демократов, добавив, что республиканцы «не понимают американской внешней политики».
Необходимо отметить, что США и союзники за почти восемь месяцев с 24 февраля выделили Украине более 20 млрд долларов средств, не считая военной и гуманитарной помощи. До конца года эта сумма превысит 30 миллиардов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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