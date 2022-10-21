Саммит ЕС планирует ограничить цены на газ, но пока не знает, как

После примерно десяти часов переговоров на саммите ЕС в пятницу вечером было достигнуто соглашение о том, чтобы установить предельную цену на газ и продолжить изучение других вариантов.

Мы собрались вместе», — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в Брюсселе, и добавил — «Это хороший знак солидарности. Однако детали возможных мер по ограничению цен на газ остались неясными».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после первого дня саммита: «Мы внедрим механизм рыночных корректировок, чтобы ограничить эпизоды завышения цен на газ»

В выводах саммита по этому поводу говорится о "временном динамичном ценовом коридоре" для торговли газом, который, однако, не должен угрожать безопасности поставок. Следующая встреча министров энергетики состоится в следующий вторник.