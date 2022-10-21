Саммит ЕС планирует ограничить цены на газ, но пока не знает, как
2022-10-21
08:09
После примерно десяти часов переговоров на саммите ЕС в пятницу вечером было достигнуто соглашение о том, чтобы установить предельную цену на газ и продолжить изучение других вариантов.
Мы собрались вместе», — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в Брюсселе, и добавил — «Это хороший знак солидарности. Однако детали возможных мер по ограничению цен на газ остались неясными».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после первого дня саммита: «Мы внедрим механизм рыночных корректировок, чтобы ограничить эпизоды завышения цен на газ»
В выводах саммита по этому поводу говорится о "временном динамичном ценовом коридоре" для торговли газом, который, однако, не должен угрожать безопасности поставок. Следующая встреча министров энергетики состоится в следующий вторник.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Bloomberg: Белый дом проверит сделки Илона Маска из-за слов про Украину
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Крупалла: Германия вынуждена покупать российский газ у других стран
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней