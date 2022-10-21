Welt: немцы насторожились после слов нового посла Украины в ФРГ Макеева
2022-10-21
08:31
Издание Die Welt утверждает, что немецкие граждане настороженно воспринимают фигуру нового украинского посла в Германии Алексея Макеева.
Немецкая газета& Die Welt утверждает, что граждане ФРГ рано радовались, когда посол Украины в Германии Андрей Мельник ушёл в отставку, уступив место Алексею Макееву.
По данным Welt, ещё не приехав в Берлин, Макеев уже начал требовать поставок нового немецкого оружия Киеву, также обратившись к жителям ФРГ с просьбой посоветовать ему подборку музыки.
Читатели Die Welt сошлись во мнении, что такое поведение является крайне настораживающим и не сулит Германии ничего хорошего после увольнения Андрея Мельника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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