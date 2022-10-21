В Индонезии рассматривают возможность использования карт «МИР»

2022-10-21

08:32

Посол Индонезии Таварес сообщил, что Джакарта обсуждает с Москвой использование карт "Мир".

21 октября посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил журналистам РИА Новости, что официальные лица, отвечающие за  банковскую систему Москвы и Джакарта обсуждают возможность использования карт " Мир" банками Индонезии.

 Таварес заметил, что санкцияи в отношении системы "Мир" это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения, но посол надеятся, что индонезийские банки,будут принимать эту карту.

 

Опубликовано: Елена Калиновская








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