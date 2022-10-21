В Нигерии в столкновениях фермеров и скотоводов погибли 18 человек, в том числе двое полицейских
2022-10-21
08:55
Официальные лица сообщили в четверг (20 октября) в результате межобщинных столкновений между скотоводами и фермерами в штате Бенуэ, центральная Нигерия, 18 человек, в том числе двое полицейских.
Пастухи штурмовали фермерскую деревню Гбеджи в округе Укум, стреляя без разбора, сказал Пол Хемба, советник по безопасности губернатора штата Бенуэ.
Споры между пастухами и фермерами по поводу прав на землю, пастбища и воду распространены в центральных и северо-западных регионах Нигерии.
«Согласно последнему отчету, который я получил, в результате нападения погибли 18 человек, двое полицейских и 16 жителей деревни», — сказал Пол Хемба. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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