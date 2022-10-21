В Нигерии в столкновениях фермеров и скотоводов погибли 18 человек, в том числе двое полицейских

2022-10-21

08:55

Официальные лица сообщили в четверг (20 октября) в результате межобщинных столкновений между скотоводами и фермерами в штате Бенуэ, центральная Нигерия, 18 человек, в том числе двое полицейских.

Пастухи штурмовали фермерскую деревню Гбеджи в округе Укум, стреляя без разбора, сказал Пол Хемба, советник по безопасности губернатора штата Бенуэ.

Споры между пастухами и фермерами по поводу прав на землю, пастбища и воду распространены в центральных и северо-западных регионах Нигерии. 

«Согласно последнему отчету, который я получил, в результате нападения погибли 18 человек, двое полицейских и 16 жителей деревни», — сказал Пол Хемба. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Опубликовано: Тарас Медведев








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