Заместитель госсекретаря США Шерман отправляется в Японию на фоне северокорейского кризиса

Номер два в американской дипломатии Венди Шерман на следующей неделе едет в Японию, чтобы засвидетельствовать поддержку США после серии ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей.

Заместитель госсекретаря США отправится в Токио с понедельника по среду, где встретится с высокопоставленными японскими официальными лицами, а затем проведет трехсторонние переговоры со своими коллегами из Японии и Южной Кореи.

«Вместе с международным сообществом мы призываем Северную Корею воздержаться от провокаций и начать прочный и содержательный диалог», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, который должен отправиться в поездку вместе с Венди Шерман.

Вашингтон заявляет, что Пхеньян готовится нарушить пятилетний мораторий на ядерные испытания.