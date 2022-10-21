Заместитель госсекретаря США Шерман отправляется в Японию на фоне северокорейского кризиса

2022-10-21

08:59

Номер два в американской дипломатии Венди Шерман на следующей неделе едет в Японию, чтобы засвидетельствовать поддержку США после серии ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей.

Заместитель госсекретаря США отправится в Токио с понедельника по среду, где встретится с высокопоставленными японскими официальными лицами, а затем проведет трехсторонние переговоры со своими коллегами из Японии и Южной Кореи.

«Вместе с международным сообществом мы призываем Северную Корею воздержаться от провокаций и начать прочный и содержательный диалог», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, который должен отправиться в поездку вместе с Венди Шерман. 

Вашингтон заявляет, что Пхеньян готовится нарушить пятилетний мораторий на ядерные испытания.

Опубликовано: Тарас Медведев








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