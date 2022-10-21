На Западном берегу в столкновениях с израильской армией убит палестинец

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, молодой палестинец был убит в ночь с четверга на пятницу (21 октября) во время операции израильской армии в Дженине на севере оккупированного Западного берега.

По данным министерства, выстрелом в шею был ранен 19-летний Салах Аль-Бурайки.

Израильская армия со своей стороны заявила, что ее силы ответили на «применение взрывчатки и стрельбу во время операции по аресту» в палестинском городе.

По данным министерства здравоохранения, в ходе столкновений были ранены еще трое палестинцев.

