США и Тайвань договорились создать СП по производству вооружений

2022-10-21

09:10

США дразнит китайского дракона, заявив, что собирается построить на Тайване производство современных вооружений.

США планирует создать совместное с Тайванем предприятие по производству современных вооружений, сообщило японское издание Nikkei.

Лидер по производству микрочипов, Тайвань, будет в этом тандеме поставщиком для электронной начинки оружия.

Выпуск оружия будет налажен на территории США, но часть его будет направляться в Тайбэй, для укрепления обороноспособности острова.

Представитель Белого дома Нед Прайс на брифинге в пятницу подтвердил, что «США не исключают совместного производства с Тайванем некоторых видов американских вооружений».
 

Опубликовано: Тарас Медведев








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