Bloomberg: Белый дом проверит сделки Илона Маска из-за слов про Украину

Издание Bloomberg утверждает, что Белый дом может начать проверку законности сделок Илона Маска из-за слов бизнесмена касательно украинского кризиса.

Американская газета Bloomberg утверждает, что политики Белого дома и команда Джо Байдена хочет инициировать проверку сделок Илона Маска в сфере покупки компании Twitter и манипуляций со спутниковыми системами Starlink.

По данным Bloomberg, причиной такого решения американского правительства заключается в том, что Маск предложил Киеву отказаться от претензий на Крым, также пригрозив Украине прекратить спонсировать работу Starlink на территории данной страны.

Кроме того, в Белом доме заметили, что Маск начал выражать всё более дружелюбные позиции по отношению к России и её правительственному аппарату.