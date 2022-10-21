Bloomberg: Белый дом проверит сделки Илона Маска из-за слов про Украину
2022-10-21
09:15
Издание Bloomberg утверждает, что Белый дом может начать проверку законности сделок Илона Маска из-за слов бизнесмена касательно украинского кризиса.
Американская газета Bloomberg утверждает, что политики Белого дома и команда Джо Байдена хочет инициировать проверку сделок Илона Маска в сфере покупки компании Twitter и манипуляций со спутниковыми системами Starlink.
По данным Bloomberg, причиной такого решения американского правительства заключается в том, что Маск предложил Киеву отказаться от претензий на Крым, также пригрозив Украине прекратить спонсировать работу Starlink на территории данной страны.
Кроме того, в Белом доме заметили, что Маск начал выражать всё более дружелюбные позиции по отношению к России и её правительственному аппарату.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Присяжные оправдали Кевина Спейси в нью-йоркском суде по делу о домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней