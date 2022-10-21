Присяжные оправдали Кевина Спейси в нью-йоркском суде по делу о домогательствах

Иск актера Энтони Рэппа не нашел поддержки у народного жюри в гражданском суде Нью-Йорка в четверг (20 октября), где голливудскую звезду Кевина Спейси, признали невиновным в домогательствах во время вечеринки на Манхэттене 36 лет назад.

Присяжные огласили решение, спустя несколько минут прений и отклонили иск о выплате 40 миллионов долларов в адрес заявителя.

Кевин Спейси сразу после судебного заседания ретировался, отказавшись от комментариев по делу для собравшихся журналистов.

На этом судебная эпопея для 63-летнего актера не завершена, его обвиняют также в сексуальных домогательствах к трем мужчинам в период с марта 2005 года по апрель 2013 года, когда он был директором лондонского театра.