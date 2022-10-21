Присяжные оправдали Кевина Спейси в нью-йоркском суде по делу о домогательствах
2022-10-21
09:24
Иск актера Энтони Рэппа не нашел поддержки у народного жюри в гражданском суде Нью-Йорка в четверг (20 октября), где голливудскую звезду Кевина Спейси, признали невиновным в домогательствах во время вечеринки на Манхэттене 36 лет назад.
Присяжные огласили решение, спустя несколько минут прений и отклонили иск о выплате 40 миллионов долларов в адрес заявителя.
Кевин Спейси сразу после судебного заседания ретировался, отказавшись от комментариев по делу для собравшихся журналистов.
На этом судебная эпопея для 63-летнего актера не завершена, его обвиняют также в сексуальных домогательствах к трем мужчинам в период с марта 2005 года по апрель 2013 года, когда он был директором лондонского театра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Присяжные оправдали Кевина Спейси в нью-йоркском суде по делу о домогательствах
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