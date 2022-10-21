Спинни: Кеннеди и Хрущёв избегали войны, в отличие от нынешних лидеров

Экс-аналитик американского Пентагона Чак Спинни объяснил, почему Джон Кеннеди и Никита Хрущёв стремились не допустить военных действий, в отличие от Джо Байдена и Владимира Путина.

21 октября бывший сотрудник Пентагона Чак Спинни заявил, что во времена Карибского кризиса между США и СССР Джон Кеннеди и Никита Хрущёв приложили все усилия для недопущения конфликта, поскольку лишь недавно испытали на себе ужасы от Второй мировой войны.

По мнению Спинни, современные политики с большей охотой развязывают военные конфликты, поскольку мир давно не находился в состоянии крупной войны, ввиду чего многие забыли о реальных последствиях подобных событий.

Чак Спинни уверен, что в настоящий момент риск начала Третьей мировой войны существенно выше, чем во времена Карибского кризиса экохи Хрущёва и Кеннеди.