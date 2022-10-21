Спинни: Кеннеди и Хрущёв избегали войны, в отличие от нынешних лидеров
2022-10-21
09:38
Экс-аналитик американского Пентагона Чак Спинни объяснил, почему Джон Кеннеди и Никита Хрущёв стремились не допустить военных действий, в отличие от Джо Байдена и Владимира Путина.
21 октября бывший сотрудник Пентагона Чак Спинни заявил, что во времена Карибского кризиса между США и СССР Джон Кеннеди и Никита Хрущёв приложили все усилия для недопущения конфликта, поскольку лишь недавно испытали на себе ужасы от Второй мировой войны.
По мнению Спинни, современные политики с большей охотой развязывают военные конфликты, поскольку мир давно не находился в состоянии крупной войны, ввиду чего многие забыли о реальных последствиях подобных событий.
Чак Спинни уверен, что в настоящий момент риск начала Третьей мировой войны существенно выше, чем во времена Карибского кризиса экохи Хрущёва и Кеннеди.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней