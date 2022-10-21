Маск: уход Путина с поста президента не сблизит Россию с Западом
2022-10-21
09:46
Илон Маск сообщил, что смена власти в России не сблизит руководство данной страны с западными странами.
21 октября американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление экс-советника Белого дома по безопасности Джона Болтона, который призвал Соединённые Штаты добиться смены президента в России.
По мнению Маска, отставка Владимира Путина и назначение нового лица на должность президента РФ не сблизит Москву с Западом, поскольку в Кремле не стоит такой цели.
Примечательно, что в тот же день бывший российский президент Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы 9 мая с целью совместного празднования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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