Маск: уход Путина с поста президента не сблизит Россию с Западом

Илон Маск сообщил, что смена власти в России не сблизит руководство данной страны с западными странами.

21 октября американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление экс-советника Белого дома по безопасности Джона Болтона, который призвал Соединённые Штаты добиться смены президента в России.

По мнению Маска, отставка Владимира Путина и назначение нового лица на должность президента РФ не сблизит Москву с Западом, поскольку в Кремле не стоит такой цели.

Примечательно, что в тот же день бывший российский президент Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы 9 мая с целью совместного празднования.