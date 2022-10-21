Стремоусов: Украина получит жёсткий ответ за обстрел Херсона
2022-10-21
09:50
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал ответ России на украинскую агрессию в регионе.
Утром пятницы замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что армия России предоставит Украине жёсткий ответ на ночной обстрел Херсона.
В ночь на 21 октября стало известно, что украинские войска обстреляли гражданскую переправу через реку в Херсоне, что привело к гибели четырёх человек.
Позднее стало известно, что в результате удара ВСУ по мосту в Херсоне двумя из четырёх жертв стали журналисты местной телекомпании, которые находились на служебном задании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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