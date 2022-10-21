Сестра погибшей в ДТП женщины сообщила, что семья покойной будет подавать на Большову в суд
2022-10-21
10:12
Сестра погибшей Олеси Борисенко под колёсами ауди актрисы Анны Большовой сообщила, что их семья намерена подавать на артистку в суд. По словам женщины, знаменитость ехала на недопустимой скорости.
Сестра погибшей Олеси Борисенко заявила, что их семья намерена подавать на актрису Анну Большову в суд.
Женщина не отрицает, что её покойная родственница была пьяна и переходила дорогу на неосвещённом участке.
Но у сестры скончавшейся возникает вопрос, с какой скоростью ехала знаменитость.
В деревне Грачёвка, где произошло ДТП, никто не гоняет. По словам родственницы Борисенко, в их местности никогда и никто никого не сбивал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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