Сестра погибшей в ДТП женщины сообщила, что семья покойной будет подавать на Большову в суд

Сестра погибшей Олеси Борисенко под колёсами ауди актрисы Анны Большовой сообщила, что их семья намерена подавать на артистку в суд. По словам женщины, знаменитость ехала на недопустимой скорости.

Сестра погибшей Олеси Борисенко заявила, что их семья намерена подавать на актрису Анну Большову в суд.

Женщина не отрицает, что её покойная родственница была пьяна и переходила дорогу на неосвещённом участке.

Но у сестры скончавшейся возникает вопрос, с какой скоростью ехала знаменитость.

В деревне Грачёвка, где произошло ДТП, никто не гоняет. По словам родственницы Борисенко, в их местности никогда и никто никого не сбивал.