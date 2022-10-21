В Бангладеш грабитель вынужден был вызвать полицию на место преступления, чтобы не попасть под самосуд

Грабитель на юге Бангладеш оставался до рассвета в продуктовом магазине, в который он проник ночью, ему пришлось обратиться за помощью в полицию, когда он понял, что рискует подвергнуться линчеванию, сообщила полиция в пятницу, 21 октября.

40-летний вор проник во вторник ночью в продуктовый магазин на рынке в городе Барисал и слишком долго выбирал товары, которые собирался взять, рассказал начальник местной полиции Асад. уз заман.

«Когда он закончил свою работу, собираясь выйти на улицу, он понял, что уже не ночь, что население проснулось и начало стекаться на рынок», — отметил полицейский.

Опасаясь возможного линчевания, грабитель предпочел позвонить по номеру экстренной помощи 999 со своего мобильного телефона, чтобы его спасла полиция прямо на месте преступления.

«Мы вошли в магазин, вытащили его под свою защиту, пока толпа не успела его разорвать», — сказал Асад уз Заман и добавил: «Я никогда не сталкивался с таким прецедентом за всю свою карьеру!».