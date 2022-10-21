Высоцкая опубликовала фото своей матери в молодости, на которую очень похожа
2022-10-21
10:26
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая опубликовала в сети архивное фото своей мамы в честь дня рождения своей близкой родственницы. Подписчики не могли ни отметить сходство артистки с мамой.
Актриса и ведущая ТВ Юлия Высоцкая выложила в сеть архивное фото своей матери Светланы в день рождения родительницы.
Артистка не сказала, сколько лет исполняется её близкой родственнице, но душевно поздравила маму в своём личном блоге, опубликовав снимок из прошлого.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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