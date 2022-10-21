В Беларуси обсуждается законопроект «Об амнистии в связи с Днем народного единства»
2022-10-21
10:31
В парламенте начинается предварительное обсуждения проекта закона «Об амнистии» рассказал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, которого цитирует БелТА.
По словам председателя ППНС, последняя амнистия в стране была объявлена в 2020 году, и с тех пор политическая ситуация кардинально изменилась.
«…да и общественные настроения серьезно изменились. Поэтому следует тщательно взвесить предлагаемые законопроектом нормы с учетом всех обстоятельств и представить общественности обоснованные доводы, которыми руководствуется государство, принимая решение о целесообразности амнистии», - отметил Андрейченко.
Авторы законопроекта грамотно выбрали дату проведения амнистий - День народного единства, отмечают эксперты.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней