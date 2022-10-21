В Беларуси обсуждается законопроект «Об амнистии в связи с Днем народного единства»

В парламенте начинается предварительное обсуждения проекта закона «Об амнистии» рассказал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, которого цитирует БелТА.

По словам председателя ППНС, последняя амнистия в стране была объявлена в 2020 году, и с тех пор политическая ситуация кардинально изменилась.

«…да и общественные настроения серьезно изменились. Поэтому следует тщательно взвесить предлагаемые законопроектом нормы с учетом всех обстоятельств и представить общественности обоснованные доводы, которыми руководствуется государство, принимая решение о целесообразности амнистии», - отметил Андрейченко.

Авторы законопроекта грамотно выбрали дату проведения амнистий - День народного единства, отмечают эксперты.