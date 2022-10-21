Нью-Йорк таймс: Кевин Спейси оправдан по делу о домогательствах

Нью-йоркский суд признал актера Кевина Спейси невиновным по делу о домогательствах малолетнего Энтони Рэппа.

Кевин Спейси не виновен по делу о домогательствах в отношении малолетнего Энтони Рэппа в 1986 году, о чём информирует издание "Нью-Йорк таймс".

Суд присяжных пришёл к выводу, что Спейси в 1986 году не домогался 14-летнего Рэппа, по этой причине действия актёра не подпадают под статью о растлении малолетних.

Рэпп обвинил мировую знаменитость в сексуальных домогательствах 30-летней давности в октябре 2017.

Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но не отрицал своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее актер был обвинён в сексуальных домогательствах со стороны ещё 3-их мужчин.

Из-за этого скандала актёр лишился роли в сериале "Карточный домик" и иных проектах.