Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
2022-10-21
10:53
Британские букмекерские агентства считают, что Борис Джонсон победит на выборах премьер-министра страны.
21 октября журналисты российского издания "РИА Новости" со ссылкой на букмекеров Великобритании сообщили, что Борис Джонсон является безоговорочным фаворитом в гонке за пост британского премьер-министра в случае, если вновь выдвинет свою кандидатуру.
Накануне прежний премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку после серии скандальных просьб от её однопартийцев покинуть правительственный кабинет.
Примечательно, что экс-президент России Дмитрий Медведев в соцсетях остроумно пошутил на тему увольнения Трасс, за что получил комплимент от Илона Маска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
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