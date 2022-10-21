Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера

Британские букмекерские агентства считают, что Борис Джонсон победит на выборах премьер-министра страны.

21 октября журналисты российского издания "РИА Новости" со ссылкой на букмекеров Великобритании сообщили, что Борис Джонсон является безоговорочным фаворитом в гонке за пост британского премьер-министра в случае, если вновь выдвинет свою кандидатуру.

Накануне прежний премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку после серии скандальных просьб от её однопартийцев покинуть правительственный кабинет.

Примечательно, что экс-президент России Дмитрий Медведев в соцсетях остроумно пошутил на тему увольнения Трасс, за что получил комплимент от Илона Маска.