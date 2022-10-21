Склад технопарка «Успенский» загорелся в Ногинске возле Москвы
2022-10-21
11:00
В городе Ногинск Московской области произошло возгорание склада технического парка "Успенский".
Утром 21 октября российские СМИ начали массово сообщает о вспышке крупного пожара на складе технопарка "Успенский" в подмосковном городе Ногинск, указав на то, что прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС смогли локализовать пламя на площади 2000 квадратных метров.
По данным журналистов, к текущему моменту спасатили продолжают заниматься тушением пожара, однако неизвестно, находились ли люди на складе технического парка "Успенский" в момент его возгорания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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