21 октября омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что все военнопленные из России и Донбасса, оказавшись в руках украинской армии, подвергаются пыткам.

В пятницу донецкий политик Дарья Морозова сообщила, что после возвращения последней партии военнопленных ДНР из Украины все освобождённые сотрудники народной милиции были опрошены, заявив, что ВСУ их пытали.

По словам Морозовой, сто процентов людей, которые попадали в плен к украинским солдатам, систематически подвергались пыткам, что запрещено международным правом.

Также Дарья Морозова подчеркнула, что правительство Донецкой Народной республики намеревается подавать запрос в Международный комитет Красного Креса и ООН для фиксации факта наличия следов пыток у военнопленных из ДНР.