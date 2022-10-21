Кравчук предложил своим замам поделиться зарплатой с военными
2022-10-21
11:05
Мэр Хабаровска Кравчук предложил госслужащим отправить свою зарплату за день военным.
В пятницу днем РИА Новости сообщили, что Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и руководителям всех муниципальных предприятий отправить свою зарплату за день на поддержку военных.
В своем Telegram-канале мэр Кравчук написал, что поручил своим заместителям обойти семьи мобилизованных и узнать какую помощь им можно оказать и для этого необходимо сформировать специальные группы и бригады.
Опубликовано: Елена Калиновская
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