Кравчук предложил своим замам поделиться зарплатой с военными

Мэр Хабаровска Кравчук предложил госслужащим отправить свою зарплату за день военным.

В пятницу днем РИА Новости сообщили, что Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и руководителям всех муниципальных предприятий отправить свою зарплату за день на поддержку военных.

В своем Telegram-канале мэр Кравчук написал, что поручил своим заместителям обойти семьи мобилизованных и узнать какую помощь им можно оказать и для этого необходимо сформировать специальные группы и бригады.