Жена брата Моисеева Людмила Толкач отрицает существование внебрачных детей у музыканта
2022-10-21
11:14
Жена родного брата покойного певца Бориса Моисеева Маркса Толкача Людмила отрицает существование внебрачных детей у музыканта.
На днях шоумен Стас Барецкий назвал себя внебрачным ребёнком скончавшегося исполнителя Бориса Моисеева. Супруга же брата артиста Людмила Толкач отрицает наличие у покойного детей.
Женщина напомнила, что сексуальная ориентация певца не была тайной. По этой причине о наследниках речи идти не может.
Людмила вспомнила, что внебрачные дети появлялись и при жизни артиста, но Моисеев утверждал, что такого быть не может по известной причине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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