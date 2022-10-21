Жена брата Моисеева Людмила Толкач отрицает существование внебрачных детей у музыканта

Жена родного брата покойного певца Бориса Моисеева Маркса Толкача Людмила отрицает существование внебрачных детей у музыканта.

На днях шоумен Стас Барецкий назвал себя внебрачным ребёнком скончавшегося исполнителя Бориса Моисеева. Супруга же брата артиста Людмила Толкач отрицает наличие у покойного детей.

Женщина напомнила, что сексуальная ориентация певца не была тайной. По этой причине о наследниках речи идти не может.

Людмила вспомнила, что внебрачные дети появлялись и при жизни артиста, но Моисеев утверждал, что такого быть не может по известной причине.