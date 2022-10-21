Министры энергетики Евросоюза разработают план снижения цен на газ
2022-10-21
11:15
Бельгийский премьер-министр Александр де Кро утверждает, что главы Министерств энергетики европейских стран намереваются подготовить меры по снижению стоимости газа.
21 октября премьер-министр Бельгии Александр де Кро на саммите ЕС в Брюсселе сообщил, что министры энергетики Европейского союза намереваются разработать меры по ограничению цен на газ в течение следующих нескольких недель.
В тот же день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит Евросоюзу ввести потолок цен на поставки газа из России.
Примечательно, что ранее Владимир Путин пообещал, что Москва не станет поставлять газ странам, которые попытается ограничит его стоимость.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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