Морозов: Зеленский видит только стволы гаубиц НАТО из своего бункера
2022-10-21
11:20
Российский депутат Олег Морозов утверждает, что Владимир Зеленский способен уважать только оружие и деньги.
В пятницу днём депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что Владимир Зеленский верит в то, что устройство мироздания основано на западной финансовой поддержке и поставках оружия.
По мнению Морозова, сам Зеленский постоянно сидит в бункере, откуда не в состоянии увидеть ничего другого, кроме оружейных гаубиц Североатлантического альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Россиянам предложили онлайн-услугу похорон
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Власти Мексики эвакуировали более 800 человек из-за пожара после крушения бензовоза
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней