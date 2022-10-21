Морозов: Зеленский видит только стволы гаубиц НАТО из своего бункера

Российский депутат Олег Морозов утверждает, что Владимир Зеленский способен уважать только оружие и деньги.

В пятницу днём депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что Владимир Зеленский верит в то, что устройство мироздания основано на западной финансовой поддержке и поставках оружия.

По мнению Морозова, сам Зеленский постоянно сидит в бункере, откуда не в состоянии увидеть ничего другого, кроме оружейных гаубиц Североатлантического альянса.