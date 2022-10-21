Лукашенко проинспектировал первый белорусский дрон «Миротворец»
2022-10-21
11:25
Александр Лукашенко ознакомился с только что выпущенным в Беларуси беспилотником, получившим название "Миротворец".
21 октября Александр Лукашенко прибыл на военный полигон около Барановичей, где ознакомился с китайскими и российскими дронами, также впервые увидев новую разработку отечественной оборонной сферы, которой стал первый белорусский беспилотник "Миротворец".
Лукашенко поручил проверить эффективность белорусского отечественного аппарата и наладить его продажи странам, которые желают купить данный дрон.
Примечательно, что в некоторые общения Александра Лукашенко с военными камеры журналистов были отвёрнуты, поскольку часть из бесед белорусского лидера с силовиками носила конфиденциальный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Россиянам предложили онлайн-услугу похорон
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Власти Мексики эвакуировали более 800 человек из-за пожара после крушения бензовоза
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней