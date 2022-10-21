Лукашенко проинспектировал первый белорусский дрон «Миротворец»

Александр Лукашенко ознакомился с только что выпущенным в Беларуси беспилотником, получившим название "Миротворец".

21 октября Александр Лукашенко прибыл на военный полигон около Барановичей, где ознакомился с китайскими и российскими дронами, также впервые увидев новую разработку отечественной оборонной сферы, которой стал первый белорусский беспилотник "Миротворец".

Лукашенко поручил проверить эффективность белорусского отечественного аппарата и наладить его продажи странам, которые желают купить данный дрон.

Примечательно, что в некоторые общения Александра Лукашенко с военными камеры журналистов были отвёрнуты, поскольку часть из бесед белорусского лидера с силовиками носила конфиденциальный характер.