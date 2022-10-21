Психолог рассказала о 4 сигналах, когда нужно отказаться от близости с мужчиной

Психолог Оксана Микеева утверждает, что существуют сигналы, которые указывают, что данный мужчина совершенно не подходящий вариант для близких и интимных отношений ни при каких обстоятельствах.

Данные сигналы распознать совсем не сложно, важно вовремя среагировать.

Мужчина с зависимостью

К такому типу относятся мужчины, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, т.к. они не в состоянии завоевать внимания той избранницы, которая им нравится, поэтому для удовлетворения прихоти они готовы на требовать интим от других женщин, более доступных.

Если не хочется быть заменой или запасным вариантом, то лучше всего отказаться от мыслей о таком мужчине.

Мужчина, который сбился со счета

С бабником очень опасно разделять постель, потому что в его руках можно оказаться очередным трофеем, что не принесет никакого удовольствия Вам. Подумайте несколько раз, прежде чем соглашаться на секс с бабником.

Женатый

Нужно прекрасно отдавать себе отчет, что женатый мужчина - для Вас чужая территория, поэтому нужно максимально соблюдать деловые отношения. Такой вариант редко выливается во что-то серьезное.

Абьюзер

Этот вариант стоит как можно дальше обходить стороной. Даже если красиво ухаживает, даже если красиво говорит и выглядит самым идеальным человеком на земле. Такой тип мужчин не будет думать о чужих чувствах, а в один прекрасный момент всю агрессию скинет и на Вас.