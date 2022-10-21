СБУ опровергла слухи об объявлении в розыск Александра Лукашенко
2022-10-21
11:28
СБУ отрицает информацию о том, что президент Беларуси был объявлен в розыск в Украине.
Служба безопасности Украины полностью отрицает информацию о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен в розыск.
На фоне регулярных сообщений о розыске украинскими спецслужбами различных высокопоставленных лиц, появились слухи о том, что в "список" якобы включен и белорусский глава государства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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