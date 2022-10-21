«Укрэнерго» вводит веерное отключение электричества в Киеве и 4 областях Украины

Компания "Укрэнерго" инициировало ограниченное потребление электроэнергии в пяти украинских областях.

21 октября компания "Укрэнерго" сообщила, что ведомство инициирует начало процедуры по сокращению потребления электроэнергии гражданами в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях Украины.

По данным "Укрэнерго", в рамках этой программы в Киеве и четырёх украинских областях будет налажено веерное отключение электроэнергии на временной основе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что после недавних ракетных обстрелов Украины со стороны России были уничтожены три важнейших объекта украинской инфраструктуры энергетической сферы.