«Укрэнерго» вводит веерное отключение электричества в Киеве и 4 областях Украины
2022-10-21
11:29
Компания "Укрэнерго" инициировало ограниченное потребление электроэнергии в пяти украинских областях.
21 октября компания "Укрэнерго" сообщила, что ведомство инициирует начало процедуры по сокращению потребления электроэнергии гражданами в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях Украины.
По данным "Укрэнерго", в рамках этой программы в Киеве и четырёх украинских областях будет налажено веерное отключение электроэнергии на временной основе.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что после недавних ракетных обстрелов Украины со стороны России были уничтожены три важнейших объекта украинской инфраструктуры энергетической сферы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Frankfurter Allgemeine: канцлер ФРГ Шольц призвал к единству на фоне противостояния с Россией
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Россиянам предложили онлайн-услугу похорон
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней