ФОМ: Владимира Путина поддерживают 80% жителей России

В ходе опроса, проведенного центром общественного мнения, более 80 граждан поддерживают политику, проводимую президентом России.

Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса, согласно которым 80% респондентов поддерживают политику, проводимую действующим президентом России Владимиром Путиным.

Исследование показало, что 10% не согласны с действиями главы государства, и столько же опрошенных граждан затруднились ответить.

В фонде также рассказали, что за партию "Единая Россия" в настоящий момент готово проголосовать 47% граждан страны.