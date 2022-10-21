ФОМ: Владимира Путина поддерживают 80% жителей России
2022-10-21
11:38
В ходе опроса, проведенного центром общественного мнения, более 80 граждан поддерживают политику, проводимую президентом России.
Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса, согласно которым 80% респондентов поддерживают политику, проводимую действующим президентом России Владимиром Путиным.
Исследование показало, что 10% не согласны с действиями главы государства, и столько же опрошенных граждан затруднились ответить.
В фонде также рассказали, что за партию "Единая Россия" в настоящий момент готово проголосовать 47% граждан страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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