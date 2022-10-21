Болельщику «Марселя» предъявлено обвинение в покушении на убийство с помощью аварийной ракеты

Стороннику Олимпик де Марсель было предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает AFP со ссылкой на решение прокуратуры.

13 сентября во Франкфурте на стадионе Велодром болельщик «Марселя» зажег на трибунах сигнальную ракету, а затем серьезно ранил в шею 65-летнего немецкого болельщика ФК «Айнтрахт».

26-летний мужчина признался, что «бросил ракету в направлении гостевой трибуны».

Он был освобожден судьей из-под стражи, однако прокуратура обжаловала это решение.