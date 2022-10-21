Болельщику «Марселя» предъявлено обвинение в покушении на убийство с помощью аварийной ракеты
2022-10-21
11:43
Стороннику Олимпик де Марсель было предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает AFP со ссылкой на решение прокуратуры.
13 сентября во Франкфурте на стадионе Велодром болельщик «Марселя» зажег на трибунах сигнальную ракету, а затем серьезно ранил в шею 65-летнего немецкого болельщика ФК «Айнтрахт».
26-летний мужчина признался, что «бросил ракету в направлении гостевой трибуны».
Он был освобожден судьей из-под стражи, однако прокуратура обжаловала это решение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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